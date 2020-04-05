Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области

Короткая ссылка
В жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Подозреваемый задержан, сообщили в региональном МВД России.

«4 апреля в 22:00 поступило сообщение об убийстве пяти человек в посёлке Елатьма», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что задержан 32-летний мужчина, которого подозревают в том, что он застрелил трёх человек в подъезде и ещё двух — в квартире жилого дома.

«Предварительно, инцидент произошёл из-за бытового конфликта», — добавили в МВД.

Материалы дела переданы в Следственный комитет, мотивы поступка задержанного выясняются.

Ранее в Петрозаводске возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в результате стрельбы.

URA.RU также передавало о задержании в Ямало-Ненецком автономном округе подозреваемого в стрельбе в ресторане, в результате которой пострадали четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить