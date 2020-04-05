Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области

В жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Подозреваемый задержан, сообщили в региональном МВД России.

«4 апреля в 22:00 поступило сообщение об убийстве пяти человек в посёлке Елатьма», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что задержан 32-летний мужчина, которого подозревают в том, что он застрелил трёх человек в подъезде и ещё двух — в квартире жилого дома.

«Предварительно, инцидент произошёл из-за бытового конфликта», — добавили в МВД.

Материалы дела переданы в Следственный комитет, мотивы поступка задержанного выясняются.

Ранее в Петрозаводске возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в результате стрельбы.

URA.RU также передавало о задержании в Ямало-Ненецком автономном округе подозреваемого в стрельбе в ресторане, в результате которой пострадали четыре человека.