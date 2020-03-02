В ЯНАО задержали подозреваемого по делу о стрельбе в ресторане

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В Ямало-Ненецком автономном округе задержали подозреваемого по делу о стрельбе в ресторане, в результате которой пострадали четыре человека.
В ЯНАО задержали подозреваемого по делу о стрельбе в ресторане
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Инцидент произошёл в Ноябрьске в ночь на 29 февраля. Уголовное дело завели 1 марта по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

«Проводятся следственные действия. Мера пресечения не избрана. Сейчас опрашиваются свидетели», — рассказали в ведомстве.

Ранее газета «Известия» сообщала, что установлены личности открывших стрельбу в Приморье.

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