В ЯНАО задержали подозреваемого по делу о стрельбе в ресторане
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Инцидент произошёл в Ноябрьске в ночь на 29 февраля. Уголовное дело завели 1 марта по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».
«Проводятся следственные действия. Мера пресечения не избрана. Сейчас опрашиваются свидетели», — рассказали в ведомстве.
Ранее газета «Известия» сообщала, что установлены личности открывших стрельбу в Приморье.