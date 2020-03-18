В Карелии завели дело по факту гибели мужчины в результате стрельбы
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Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Инцидент произошёл в среду, 18 марта, во дворе дома на улице Правды. Тело погибшего с огнестрельным ранением нашли местные жители.
По версии следователей, в ходе конфликта подозреваемый выстрелил в оппонента из охотничьего ружья. Пострадавший скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали подозреваемого по делу о стрельбе в ресторане, в результате которой пострадали четыре человека.