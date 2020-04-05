Губернатор Рязанской области взял на контроль дело о стрельбе

Губернатор Рязанской области Николай Любимов будет следить за ходом расследования уголовного дела об убийстве пятерых человек при стрельбе в посёлке Елатьма, сообщил его пресс-секретарь Денис Арапов.

«Губернатору доложили о трагедии в Елатьме. Николай Любимов следит за расследованием», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что губернатор поручил утром провести оперативное совещание для решения вопроса о помощи семьям погибших и жильцам дома, где произошёл инцидент.

Ранее Следственный комитет возбудил дело об убийстве после гибели пятерых человек при стрельбе в Рязанской области.

По версии следствия, мужчина 1988 года рождения после словесного конфликта с находившимися на улице под окнами его квартиры молодыми людьми расстрелял их из своего ружья. Четверо мужчин и женщина погибли на месте.