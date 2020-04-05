СК возбудил дело после стрельбы в Рязанской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пятерых человек в результате стрельбы в Касимовском районе Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК России.

«Следственными органами СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... убийство двух или более лиц», — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры в посёлке Елатьма, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

В результате между ними произошёл словесный конфликт, и подозреваемый взял «находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье» и из подъезда выстрелил в молодых людей.

Пострадавшие скончались на месте от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, жертвами которой стали пять человек.

Подозреваемый задержан, в его квартире найдено орудие убийства.