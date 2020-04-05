В доме подозреваемого в стрельбе под Рязанью найдено орудие убийства
«Орудие убийства найдено в квартире подозреваемого, а сам он был задержан недалеко от места преступления», — сообщили РИА Новости в ГУМВД по Рязанской области.
В настоящее время задержанного допрашивают следователи.
Уточняется, что в результате стрельбы погибли четверо мужчин и женщина.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
По предварительным данным, причиной случившегося стал бытовой конфликт.