В доме подозреваемого в стрельбе под Рязанью найдено орудие убийства

Полиция обнаружила орудие убийства в квартире мужчины, который, предположительно, застрелил пятерых человек в жилом доме в Рязанской области.

«Орудие убийства найдено в квартире подозреваемого, а сам он был задержан недалеко от места преступления», — сообщили РИА Новости в ГУМВД по Рязанской области.

В настоящее время задержанного допрашивают следователи.

Уточняется, что в результате стрельбы погибли четверо мужчин и женщина.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.

По предварительным данным, причиной случившегося стал бытовой конфликт.