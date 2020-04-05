СК опубликовал видео с места убийства пяти человек в Рязанской области

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RT
Следственный комитет России опубликовал видео следственных действий с места убийства пяти человек в Рязанской области, где мужчина открыл стрельбу.

Стрельба произошла вечером 4 апреля в посёлке Елатьма (Рязанская область). По версии следствия, мужчина, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

Между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого мужчина вышел в подъезд с ружьём и открыл стрельбу по четырём мужчинам и женщине. Все они погибли на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый задержан.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов будет следить за ходом расследования.

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