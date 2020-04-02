Путин поручил ввести особый порядок передвижения граждан в регионах

Российский лидер Владимир Путин поручил губернаторам установить особый порядок передвижения граждан и транспорта в регионах.

Указ о данных мерах в связи с распространением коронавируса опубликован на сайте Кремля.

«Установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки», — говорится в документе.

2 апреля президент выступил с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Он объявил, что режим нерабочих дней в России продлевается до 30 апреля.

Как указал Путин, жёсткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации, губернаторам предоставят дополнительные полномочия.

Премьер России Михаил Мишустин заявлял, что кабмин должен максимально быстро подготовить и принять подзаконные акты, чтобы законы в связи с распространением COVID-19 смогли работать в полную силу.

На данный момент в России зарегистрировано в общей сложности 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах.

RT вёл прямую трансляцию.