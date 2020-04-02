Более 215 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находился 361 021 человек, по состоянию на 1 апреля под контролем остаются 215 514 человек», — рассказали в ведомстве.
Также сообщается, что по состоянию на 1 апреля проведено более 536 тыс. лабораторных исследований на наличие COVID-19.
Согласно последним данным, в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах.