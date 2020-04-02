Более 215 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 находятся 215 514 человек.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находился 361 021 человек, по состоянию на 1 апреля под контролем остаются 215 514 человек», — рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что по состоянию на 1 апреля проведено более 536 тыс. лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах.