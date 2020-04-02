Мишустин призвал ускорить принятие актов по борьбе с коронавирусом

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что кабмин должен максимально быстро подготовить и принять подзаконные акты, чтобы законы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 смогли работать в полную силу.

Стенограмма выступления премьер-министра опубликована на сайте кабмина.

Он напомнил, что президент подписал пакет федеральных законов в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Теперь правительство должно максимально быстро подготовить и принять подзаконные акты, которые позволят этим законам работать в полную силу», — заявил Мишустин.

Он отметил, что понадобятся документы, затрагивающие самые разные сферы.

Премьер подчеркнул, что «с подготовкой этих документов затягивать нельзя».

«Я уже дал поручение разработать все подзаконные акты за один день, а утвердить их — до конца недели», — заявил глава кабмина.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что кабмин готовит новые меры поддержки экономики в соответствии с прогнозами развития ситуации.