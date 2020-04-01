Правительство России готовит новые меры поддержки экономики

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Правительство России готовит новые меры поддержки экономики в соответствии с прогнозами развития ситуации. Об этом на совещании с кабмином заявил российский президент Владимир Путин.
Правительство России готовит новые меры поддержки экономики
  • РИА Новости

«Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени и, как представляется экспертам, будет развиваться в ближайшем будущем», — сказал он.

По его словам, в ближайшее время об этом будет объявлено, в том числе и публично.

В ходе совещания глава государства также назвал двойным ударом последствия коронавируса для экономики и снижение цен на нефть. 

Стенограмма совещания опубликована пресс-службой Кремля.

26 марта российский лидер, выступая на саммите G20, отметил, что ситуация с COVID-19 обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. 

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