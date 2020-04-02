Диетолог оценила эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом

Врач-диетолог, иммунолог Марина Аплетаева прокомментировала информацию об эффективности имбиря в укреплении иммунитета и борьбе с коронавирусом.

По её словам, корень имбиря не сможет укрепить иммунитет, а его чрезмерное употребление грозит проблемами с пищеварением.

«То, что имбирь укрепляет иммунитет, — это скорее миф, чем правда. Укреплению иммунитета может способствовать правильное питание. Зерновые, злаки, овощи, фрукты — это всё то, что опосредованно может укреплять наш иммунитет. Но нельзя взять отдельно какой-то конкретный продукт и сказать, что именно он укрепляет иммунитет», — отметила специалист в беседе с ФАН.

Она также предупредила, что активное употребление имбиря может вызвать аллергическую реакцию, а тот раздражающий эффект, который он оказывает на слизистую, может привести к травматизации желудка.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о правильном питании в условиях самоизоляции.