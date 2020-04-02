В России готовят закон об упрощённом порядке банкротства граждан

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В России готовится законопроект об упрощённом порядке банкротства граждан в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв.
В России готовят закон об упрощённом порядке банкротства граждан
  • РИА Новости

«У нас готовится ещё один антикризисный закон по упрощённому банкротству граждан», — приводит его слова в ходе заседания Совфеда РИА Новости.

Ранее Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.

Как пояснил Сбербанк, основанием для получения кредитных каникул может быть нахождение на карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения зарплаты, а также потеря работы из-за вспышки коронавирусной инфекции.

25 марта президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам предложил ввести каникулы по кредитам для россиян, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации из-за влияния коронавируса на экономику.

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