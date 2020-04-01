Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса
- АГН «Москва»
«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — приводит РИА Новости текст распоряжения главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
По последним официальным данным, общее число заболевших COVID-19 в России составляет 2337.