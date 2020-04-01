Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — приводит РИА Новости текст распоряжения главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.

По последним официальным данным, общее число заболевших COVID-19 в России составляет 2337.





