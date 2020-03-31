Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
- АГН «Москва»
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«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.
Диагностический тест успешно прошёл клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования в России.
В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-Cov (ближневосточного респираторного синдрома).
«Набор реагентов... выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 с чувствительностью 1*103 геномных эквивалентов (копий РНК) в 1 мл, что соответствует 5-10 копий ДНК в реакции, и не даёт перекрёстной (ложно-положительной) реакции с образцами в высокой концентрации эпидемических коронавирусов человека», — подчеркнули в ведомстве.
Там напомнили, что массовое тестирование поможет остановить дальнейшее распространения коронавируса.
Ранее российский президент Владимир Путин призвал нарастить в России объём тестирования на коронавирусную инфекцию.
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что семь российских компаний получили разрешение на производство тест-систем для выявления COVID-19.
В частности, госкорпорация «Ростех» осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции.