Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.

Диагностический тест успешно прошёл клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования в России.

В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-Cov (ближневосточного респираторного синдрома).

«Набор реагентов... выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 с чувствительностью 1*103 геномных эквивалентов (копий РНК) в 1 мл, что соответствует 5-10 копий ДНК в реакции, и не даёт перекрёстной (ложно-положительной) реакции с образцами в высокой концентрации эпидемических коронавирусов человека», — подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что массовое тестирование поможет остановить дальнейшее распространения коронавируса.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал нарастить в России объём тестирования на коронавирусную инфекцию.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что семь российских компаний получили разрешение на производство тест-систем для выявления COVID-19.

В частности, госкорпорация «Ростех» осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции.