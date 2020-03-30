«Ростех» разрабатывает портативный экспресс-тест на коронавирус
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исполнительного директор компании Олега Евтушенко.
Он отметил, что «некоторые разработки в этой сфере - совершенно новые».
«Например, сейчас совместно с РФПИ в Татарстане осваивается производство портативной мини-лаборатории для экспресс-диагностики COVID-19».
По его словам, «в ближайшее время эта продукция должна выйти на рынок».
Ранее в Минздраве России сообщили о запуске производства новой тест-системы по выявлению COVID-19.