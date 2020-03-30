«Ростех» разрабатывает портативный экспресс-тест на коронавирус

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Госкорпорация «Ростех» осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
«Ростех» разрабатывает портативный экспресс-тест на коронавирус
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исполнительного директор компании Олега Евтушенко.

Он отметил, что «некоторые разработки в этой сфере - совершенно новые».

«Например, сейчас совместно с РФПИ в Татарстане осваивается производство портативной мини-лаборатории для экспресс-диагностики COVID-19».

По его словам, «в ближайшее время эта продукция должна выйти на рынок».

Ранее в Минздраве России сообщили о запуске производства новой тест-системы по выявлению COVID-19.

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