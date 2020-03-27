В России запустили производство новой тест-системы на коронавирус

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В России запустили производство новой тест-системы по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
В России запустили производство новой тест-системы на коронавирус
  • РИА Новости

«ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России запустило серийное производство новейшей тест-системы для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжёлого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что новую тест-систему от уже имеющихся на рынке отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса. Как пояснили в ведомстве, новая система «даёт положительный результат при меньшем содержании вируса в образце».

Как уточняется, ежедневно планируется производить не менее 10 тыс. тестов «с последующим наращиванием производства до 50 тыс. тестов в день». 

Ранее сообщалось, что в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 145,1 тыс. человек.

Отмечается, что к 26 марта было проведено 223 509 лабораторных исследований.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах.

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