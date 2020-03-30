Путин поручил нарастить объём тестирования на коронавирус в России

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Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с полпредами заявил о необходимости нарастить в России объём тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Путин поручил нарастить объём тестирования на коронавирус в России
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

Президент подчеркнул, что нужно оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики в государственных и частных медицинских организациях.

«Сделать это, чтобы уже в ближайшее время нарастить объём тестирования на коронавирус», — сказал глава государства.

По его словам, необходимо оценить возможности профильных предприятий, чтобы подключить их к выпуску эффективных тест-систем.

Путин призвал обеспечить оперативную регистрацию новых тест-систем.

«Там, где потребуется не только российского, но и зарубежного образца», — сказал он.

Также президент призвал пожилых россиян оставаться дома из-за коронавируса, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

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