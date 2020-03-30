Путин призвал пожилых россиян оставаться дома из-за коронавируса

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Президент России Владимир Путин призвал пожилых граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и здоровье.
Путин призвал пожилых россиян оставаться дома из-за коронавируса
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах.

По его словам, на фоне ситуации с коронавирусом очень важна разъяснительная работа. Он отметил необходимость донести до пожилых россиян и их родственников, что тем, кому сейчас больше 65 лет, безопаснее находиться дома. 

«Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить своё здоровье и свою жизнь, вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас, подумайте, пожалуйста, и вы о себе», — цитирует президента РИА Новости.

Также Путин назвал оправданными введённые в Москве и Подмосковье ограничительные меры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о поддержке пожилых жителей на фоне ситуации с коронавирусом. В частности, речь идёт о единовременной выплате пожилым, дистанционное оформление больничных, помощь с доставкой продуктов.

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.

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