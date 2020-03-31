Минюст подготовил проект дистанционной регистрации смерти и рождения

Минюст России подготовил проект о дистанционной регистрации смертей и рождений в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«По поручению председателя правительства России Минюст России будет форсировать работу по внедрению возможности оказания госуслуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате в рамках реализации суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», — говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Отмечается, что эти сервисы позволят организовать предоставление государственных услуг без личного посещения заявителями органов.

Ранее сообщалось, что в России из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции временно приостановят торжественную регистрацию браков.