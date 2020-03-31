В пресс-службе рассказали о здоровье Собянина

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что Сергей Собянин, который общался с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, в порядке.

«Всё в порядке, за здоровьем следим», — приводит РИА Новости её слова.

31 марта главврач Коммунарки Денис Проценко сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

Проценко отметил, что продолжает работать из своего кабинета и чувствует себя «вполне хорошо».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что главврач больницы в Коммунарке, с которым 24 марта встретился президент Владимир Путин, заразился коронавирусом.