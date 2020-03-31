В пресс-службе рассказали о здоровье Собянина
- РИА Новости
«Всё в порядке, за здоровьем следим», — приводит РИА Новости её слова.
31 марта главврач Коммунарки Денис Проценко сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.
Проценко отметил, что продолжает работать из своего кабинета и чувствует себя «вполне хорошо».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что главврач больницы в Коммунарке, с которым 24 марта встретился президент Владимир Путин, заразился коронавирусом.