Федермессер находится на карантине после интервью с Проценко

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Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер сдала тест на коронавирус и находится на карантине после сообщений о том, что у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружен COVID-19.
Федермессер находится на карантине после интервью с Проценко
  • РИА Новости

«Нюта чувствует себя хорошо. Как и все, кто контактировал с Денисом Николаевичем, сдала анализ. Сейчас находится на карантине», — приводит ТАСС слова представителя её пресс-службы.

Уточняется, что результаты теста Федермессер станут известны в ближайшее время.

Федермессер взяла интервью у Проценко 26 марта. 

31 марта главврач Коммунарки сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

Проценко отметил, что продолжает работать из своего кабинета и чувствует себя «вполне хорошо».

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