Федермессер находится на карантине после интервью с Проценко
- РИА Новости
«Нюта чувствует себя хорошо. Как и все, кто контактировал с Денисом Николаевичем, сдала анализ. Сейчас находится на карантине», — приводит ТАСС слова представителя её пресс-службы.
Уточняется, что результаты теста Федермессер станут известны в ближайшее время.
Федермессер взяла интервью у Проценко 26 марта.
31 марта главврач Коммунарки сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.
Проценко отметил, что продолжает работать из своего кабинета и чувствует себя «вполне хорошо».