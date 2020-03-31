Более 200 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики

Более 200 тыс. человек из-за подозрения на коронавирус находятся под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 30.03.2020 под контролем остаются 201 623 человека», — цитирует Интерфакс сообщение ведомства.

На данным момент проведено более 536 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Ранее сообщалось, что в столице число выздоровевших от коронавирусной инфекции увеличилось до 70.

31 марта появилась информация, что Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.

Новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).