В Москве число вылечившихся от коронавирусной инфекции возросло до 70
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«За прошедшие дни в Москве ещё 42 человека, у которых ранее был подтверждён коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших», — цитирует Ракову РИА Новости.
Ранее Ракова заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве 1226 заражённых коронавирусом, шесть человек скончались.