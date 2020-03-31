В Москве число вылечившихся от коронавирусной инфекции возросло до 70

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице количество выздоровевших от коронавирусной инфекции увеличилось до 70.

«За прошедшие дни в Москве ещё 42 человека, у которых ранее был подтверждён коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших», — цитирует Ракову РИА Новости.

Ранее Ракова заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве 1226 заражённых коронавирусом, шесть человек скончались.