В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Вирус достаточно активно уже распространяется внутри горожан, то есть всё больше и больше людей, у которых фиксируется наличие коронавирусной инфекции, которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили, не выезжали», — приводит её слова РИА Новости.

Она уточнила, что передача коронавируса в Москве уже происходит через жителей столицы «друг к другу». 

Ранее в оперативном штабе сообщили, что в столице скончались четыре пациента в возрасте от 76 до 86 лет, у которых был подтверждён коронавирус.

Всего в Москве 1226 заражённых коронавирусом.

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