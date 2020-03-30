В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.

«Вирус достаточно активно уже распространяется внутри горожан, то есть всё больше и больше людей, у которых фиксируется наличие коронавирусной инфекции, которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили, не выезжали», — приводит её слова РИА Новости.

Она уточнила, что передача коронавируса в Москве уже происходит через жителей столицы «друг к другу».

Ранее в оперативном штабе сообщили, что в столице скончались четыре пациента в возрасте от 76 до 86 лет, у которых был подтверждён коронавирус.

Всего в Москве 1226 заражённых коронавирусом.