В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Вирус достаточно активно уже распространяется внутри горожан, то есть всё больше и больше людей, у которых фиксируется наличие коронавирусной инфекции, которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили, не выезжали», — приводит её слова РИА Новости.
Она уточнила, что передача коронавируса в Москве уже происходит через жителей столицы «друг к другу».
Ранее в оперативном штабе сообщили, что в столице скончались четыре пациента в возрасте от 76 до 86 лет, у которых был подтверждён коронавирус.
Всего в Москве 1226 заражённых коронавирусом.