В Москве скончались четыре пациента с подтверждённым коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с распространением коронавируса.
В ведомстве рассказали, что у всех погибших были хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые.
Двое пациентов находились на искусственной вентиляции лёгких.
Кроме этого, согласно данным оперштаба, среди сопутствующих заболеваний пациентов — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. У двоих был сахарный диабет.
Ранее власти Москвы объявили, что с 30 марта из-за пандемии коронавируса в столице вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста.