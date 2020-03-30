В Москве скончались четыре пациента с подтверждённым коронавирусом

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RT
В Москве скончались четыре человека в возрасте от 76 до 86 лет, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
В Москве скончались четыре пациента с подтверждённым коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с распространением коронавируса.

В ведомстве рассказали, что у всех погибших были хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые.

Двое пациентов находились на искусственной вентиляции лёгких.

Кроме этого, согласно данным оперштаба, среди сопутствующих заболеваний пациентов — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. У двоих был сахарный диабет.

Ранее власти Москвы объявили, что с 30 марта из-за пандемии коронавируса в столице вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. 

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