В Москве скончались четыре пациента с подтверждённым коронавирусом

В Москве скончались четыре человека в возрасте от 76 до 86 лет, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с распространением коронавируса.

В ведомстве рассказали, что у всех погибших были хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые.

Двое пациентов находились на искусственной вентиляции лёгких.

Кроме этого, согласно данным оперштаба, среди сопутствующих заболеваний пациентов — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. У двоих был сахарный диабет.

Ранее власти Москвы объявили, что с 30 марта из-за пандемии коронавируса в столице вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста.