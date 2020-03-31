Росгвардия опровергла рост спроса россиян на оружие из-за коронавируса

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В России не наблюдается повышенного спроса на оружие на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Росгвардия опровергла рост спроса россиян на оружие из-за коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Официально заявляю, что данная информация не соответствует действительности. Мы не наблюдаем какого-либо всплеска, динамика, как и в прошлом году за I квартал, как и в позапрошлом году», — приводит его слова в эфире телеканала «Россия 24» ТАСС.

По данным Росгвардии, около 4 млн россиян имеют 6,5 млн единиц оружия.

Ранее в МВД заявили, что в Московской области не вводился комендантский час.

С 30 марта из-за пандемии коронавируса в Москве действует домашний режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области, а также ряда других регионов России.

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