В Чувашии ввели ограничения на перемещение жителей

В Чувашии вводятся дополнительные ограничения на перемещение жителей. Об этом сообщается на официальном портале органов власти республики.

Жителям республики «предписывается не покидать мест проживания, за исключением ряда случаев, например обращения за экстренной медицинской помощью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, и других случаев, обозначенных в настоящем указе».

Согласно документу, указанные меры действуют до 5 апреля 2020 года.

29 марта власти Москвы объявили, что в столице с 30 марта из-за пандемии коронавируса вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

Российский лидер Владимир Путин назвал оправданными вводимые ограничения.