В Чувашии ввели ограничения на перемещение жителей

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В Чувашии вводятся дополнительные ограничения на перемещение жителей. Об этом сообщается на официальном портале органов власти республики.
В Чувашии ввели ограничения на перемещение жителей
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Жителям республики «предписывается не покидать мест проживания, за исключением ряда случаев, например обращения за экстренной медицинской помощью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, и других случаев, обозначенных в настоящем указе».

Согласно документу, указанные меры действуют до 5 апреля 2020 года.

29 марта власти Москвы объявили, что в столице с 30 марта из-за пандемии коронавируса вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

Российский лидер Владимир Путин назвал оправданными вводимые ограничения.

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