В Чувашии ввели ограничения на перемещение жителей
- © Илья Питалев
- РИА Новости
Жителям республики «предписывается не покидать мест проживания, за исключением ряда случаев, например обращения за экстренной медицинской помощью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, и других случаев, обозначенных в настоящем указе».
Согласно документу, указанные меры действуют до 5 апреля 2020 года.
29 марта власти Москвы объявили, что в столице с 30 марта из-за пандемии коронавируса вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.
Российский лидер Владимир Путин назвал оправданными вводимые ограничения.