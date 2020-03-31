Названы регионы России с самыми высокими зарплатами врачей

Средняя зарплата врачей в России в 2019 году составила 80,7 тыс. рублей, что на 7,6% больше, чем в 2018-м (75 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, с которыми ознакомился RT.

Лидером по заработной плате врачей стал Чукотский автономный округ. Там оплата труда в 2019 году составляла 191,4 тыс. рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ с заработной платой 186,1 тыс. рублей. В Сахалинской области врачи получают 167,4 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе — 167,1 тыс. рублей. Пятёрку лидеров замыкает Магаданская область с заработной платой 155,5 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты у врачей в 2019 году были зафиксированы в Ингушетии (44,6 тыс. рублей) и в Кабардино-Балкарии (45,1 тыс. рублей). В Северной Осетии труд врачей оценили в среднем в 45,3 тыс. рублей, в Карачаево-Черкесской республике — в 45,8 тыс. рублей. В Калмыкии врачи получали 46,6 тыс. рублей.

В декабре 2019 года вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что оклады врачей устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации.