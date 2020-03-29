Под Вологдой подтверждены два первых случая заражения коронавирусом

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В городе Череповец Вологодской области подтверждены два первых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
Под Вологдой подтверждены два первых случая заражения коронавирусом
  • Pixabay

«Московский референс-центр сегодня официально подтвердил наличие коронавирусной инфекции у двух череповчан, госпитализированных ещё несколько дней назад. Ждём результаты ещё по девяти пробам», — написал он в Instagram.

Ранее Кувшинников заявил, что в Череповце введут режим ЧС из-за распространения COVID-19.

За последние 24 часа в городе число людей с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» возросло с двух до девяти.

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