Под Вологдой подтверждены два первых случая заражения коронавирусом
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«Московский референс-центр сегодня официально подтвердил наличие коронавирусной инфекции у двух череповчан, госпитализированных ещё несколько дней назад. Ждём результаты ещё по девяти пробам», — написал он в Instagram.
Ранее Кувшинников заявил, что в Череповце введут режим ЧС из-за распространения COVID-19.
За последние 24 часа в городе число людей с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» возросло с двух до девяти.