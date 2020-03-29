В Марий Эл выявлены первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Марий Эл. Об этом сообщил глава региона Александр Евстифеев.

«В Йошкар-Оле врачи подтвердили первые два случая заболевания коронавирусом. Его обнаружили у одной из йошкаролинок, а также у женщины, которая прибыла в Марий Эл чувашским поездом из Москвы», — говорится в сообщении на сайте главы Марий Эл.

По словам Евстифеева, пациенток немедленно госпитализировали.

«Эпидемиологическая ситуация в республике находится под контролем. Специалисты проинформировали меня, что состояние обеих пациенток удовлетворительное. Женщины будут находиться в инфекционном боксе две недели с момента поступления», — сказал он.

Ранее стало известно о 270 новых случаях заражения COVID-19 в 26 регионах России за сутки.