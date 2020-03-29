В Марий Эл выявлены первые два случая заражения коронавирусом

Короткая ссылка
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Марий Эл. Об этом сообщил глава региона Александр Евстифеев.
В Марий Эл выявлены первые два случая заражения коронавирусом
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«В Йошкар-Оле врачи подтвердили первые два случая заболевания коронавирусом. Его обнаружили у одной из йошкаролинок, а также у женщины, которая прибыла в Марий Эл чувашским поездом из Москвы», — говорится в сообщении на сайте главы Марий Эл.

По словам Евстифеева, пациенток немедленно госпитализировали.

«Эпидемиологическая ситуация в республике находится под контролем. Специалисты проинформировали меня, что состояние обеих пациенток удовлетворительное. Женщины будут находиться в инфекционном боксе две недели с момента поступления», — сказал он.

Ранее стало известно о 270 новых случаях заражения COVID-19 в 26 регионах России за сутки. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить