В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

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В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников.
В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Он уточнил, что ввести режим ЧС предложил мэр Череповца Вадим Германов. По словам Кувшинникова, он поддерживает такое предложение.

За сутки в городе число людей с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» возросло с двух до девяти.

«Данные предварительные, но мы приняли меры по введению режима чрезвычайной ситуации на территории города», — цитирует губернатора Интерфакс.

Всего в России зафиксировано 1264 заражённых коронавирусом. 49 человек выздоровели, четверо скончались.

Также психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.

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