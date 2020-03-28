В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса
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- РИА Новости
Он уточнил, что ввести режим ЧС предложил мэр Череповца Вадим Германов. По словам Кувшинникова, он поддерживает такое предложение.
За сутки в городе число людей с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» возросло с двух до девяти.
«Данные предварительные, но мы приняли меры по введению режима чрезвычайной ситуации на территории города», — цитирует губернатора Интерфакс.
Всего в России зафиксировано 1264 заражённых коронавирусом. 49 человек выздоровели, четверо скончались.
Также психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.