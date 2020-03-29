Рошаль посоветовал посещать магазин в перчатках для защиты от COVID-19

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рекомендовал использовать перчатки во время похода в магазин во избежание заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Рошаль посоветовал посещать магазин в перчатках для защиты от COVID-19
  • РИА Новости

«В магазинах используйте перчатки, когда берёте тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь», — цитирует его РИА Новости.

Рошаль также призвал не забывать мыть и обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком.

Ранее Рошаль в интервью RT выразил мнение, что ситуация с распространением коронавируса в России может улучшиться через два-три месяца.

В Роспотребнадзоре отметили, что коронавирусная инфекция может сохранять жизнеспособность до трёх суток при невысокой температуре и достаточной влажности.

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