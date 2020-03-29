Рошаль посоветовал посещать магазин в перчатках для защиты от COVID-19
- РИА Новости
«В магазинах используйте перчатки, когда берёте тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь», — цитирует его РИА Новости.
Рошаль также призвал не забывать мыть и обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком.
Ранее Рошаль в интервью RT выразил мнение, что ситуация с распространением коронавируса в России может улучшиться через два-три месяца.
В Роспотребнадзоре отметили, что коронавирусная инфекция может сохранять жизнеспособность до трёх суток при невысокой температуре и достаточной влажности.