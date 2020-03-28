Роспотребнадзор: коронавирус сохраняет жизнеспособность до трёх суток

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Коронавирусная инфекция COVID-19 при невысокой температуре и достаточной влажности может сохранять жизнеспособность до трёх суток, заявили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор: коронавирус сохраняет жизнеспособность до трёх суток
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом говорится в рекомендациях на период эпидемии коронавирусной инфекции.

В частности, необходимо регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, а также дезинфекцию помещения и упаковок продуктов после их доставки домой.

«Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до трёх суток и более», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что у некоторых людей вирус может носить лёгкую или стёртую форму, при этом они наиболее часто становятся источником заболевания.

Роспотребнадзор также призывает максимально ограничить контакты детей и обеспечить их нахождение дома.

В случае вынужденного выхода из квартиры не следует прикасаться к каким-либо предметам вне квартиры, а по возвращении домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, помыть лицо, прополоскать рот и промыть нос.

Ранее сообщалось, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 166,7 тыс. человек.

По данным на 27 марта, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом в 58 регионах.

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