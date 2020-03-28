Рошаль дал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в России

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью RT заявил, что, по его мнению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России может улучшиться через два-три месяца.

«Так, в хорошем варианте два-три месяца — и должно уменьшаться. Я говорю по опыту других пандемий, более серьёзных даже, чем этот коронавирус», — ответил он на вопрос, когда в России пойдёт на спад эпидемия коронавируса.

Также Рошаль не считает, что те, кто приезжает из других стран, существенно повлияли на статистику с коронавирусом.

«Почти 80% форм — лёгкие. Человек переболевает. Да, у него возникает иммунитет, это хорошо, у большего числа будет иммунитет к этому вирусу», — сказал Рошаль.

Ранее Леонид Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны.