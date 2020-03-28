Первичный тест выявил коронавирус у медсестры в Красноярске

Первичный тест медсестры больницы скорой медицинской помощи в Красноярске показал положительный результат на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Зарегистрирован первый случай заражения медицинского работника коронавирусной инфекцией. Это медицинская сестра, работающая в отделении, где находятся инфицированные больные... Диагноз первично подтверждённый. Ждём результата из «Вектора» (новосибирского центра вирусологии. — RT)», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря лечебного учреждения Ирины Сидоровой.

По её словам, заражённая находится в больнице и получает необходимую помощь. Её состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство представило схему лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата мефлохина.