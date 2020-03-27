Все организации общепита приостановят работу в Оренбургской области с 28 марта по 5 апреля

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Все организации общепита приостановят работу в Оренбургской области в период с 28 марта по 5 апреля. Соответствующие дополнения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса внёс губернатор Денис Паслер.
Все организации общепита приостановят работу в Оренбургской области с 28 марта по 5 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Будут доступны заказ доставки на дом и получение готовой продукции на вынос.

Продолжат работу аптеки и продовольственные магазины.

Также стало известно, что в Калининградской области с 28 марта по 5 апреля временно закроются кинотеатры, театры, парки культуры и отдыха, зоопарки, ночные клубы, детские игровые комнаты и ряд других учреждений. Об этом сообщает «Янтарный край».

Запрет не распространяется на аптеки, магазины с продовольствием и товарами первой необходимости, а также на дистанционную продажу с доставкой.

«Прошу вас потратить эту нерабочую неделю на самое важное — общение со своими родными и близкими. Откажитесь от посещения массовых мест и туристических поездок. Оставайтесь дома и будьте здоровы», — сказал губернатор Антон Алиханов.

Ранее сообщалось, что салоны связи и зоомагазины будут открыты в нерабочую неделю в Москве.

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