Салоны связи и зоомагазины будут открыты в нерабочую неделю в Москве

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Салоны связи и зоомагазины продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
Салоны связи и зоомагазины будут открыты в нерабочую неделю в Москве
  • Pixabay

«В период нерабочей недели 28 марта — 5 апреля 2020 года могут продолжать работу салоны связи и зоомагазины», — написал он.

Кроме того, в перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в указанный период, включён сжиженный природный газ.

Следующая неделя объявлена президентом России Владимиром Путиным нерабочей для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В столице приостанавливаются посещение парков, работа ресторанов, кафе и столовых. Закроется большинство торговых точек.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить эти меры на все регионы.

 

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