Салоны связи и зоомагазины будут открыты в нерабочую неделю в Москве
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«В период нерабочей недели 28 марта — 5 апреля 2020 года могут продолжать работу салоны связи и зоомагазины», — написал он.
Кроме того, в перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в указанный период, включён сжиженный природный газ.
Следующая неделя объявлена президентом России Владимиром Путиным нерабочей для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В столице приостанавливаются посещение парков, работа ресторанов, кафе и столовых. Закроется большинство торговых точек.
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить эти меры на все регионы.