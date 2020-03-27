ОНК: в изоляторах Москвы чрезвычайных ситуаций из-за карантина нет

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RT
Никаких чрезвычайных ситуаций в связи с карантином в изоляторах временного содержания ГУ МВД России по Москве нет. Об этом заявил председатель IV состава ОНК Москвы, зампредседателя Общественного совета при столичном ГУ МВД Вадим Горшенин.
ОНК: в изоляторах Москвы чрезвычайных ситуаций из-за карантина нет
  • РИА Новости

Ранее в ОНК заявили, что в спецприёмниках для лиц, отбывающих арест за совершение административных правонарушений, не хватает медицинских масок для сотрудников охраны и средств дезинфекции камер для профилактики коронавирусной инфекции.

«Учреждения работают в штатном режиме. Сотрудники в рамках карантинных мероприятий обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объёме», — констатировал Горшенин.

О необходимости этих средств на заседании Общественного совета говорили ещё в самом начале обострения ситуации с коронавирусом, добавил он.

Вновь доставленных в изоляторы осматривает дежурный фельдшер, измеряет им температуру. Помещения, где содержатся задержанные, обрабатываются с применением дезинфицирующих средств согласно существующим нормам.

«Отдельно отмечу, что круглосуточно, при необходимости или обращении гражданина, сотрудники полиции вызывают скорую помощь», — заключил Горшенин. 

Ранее в 16 регионах России за сутки выявили 196 случаев заражения COVID-19.

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