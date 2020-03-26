В спецприёмниках ГУ МВД Москвы не хватает средств дезинфекции

В спецприёмниках для лиц, отбывающих арест за совершение административных правонарушений, не хватает медицинских масок для сотрудников охраны и средств дезинфекции камер для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом RT сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

«В спецприёмнике №1 осталось всего 400 медицинских масок. Этого запаса сотрудникам полиции хватит всего на несколько дней», — сказала она по итогам состоявшейся проверки.

По её словам, учреждению также необходимы бактерицидные лампы, растворы для дезинфекции камер и дистанционные термометры для измерения температуры у арестованных.

Запас медицинских масок подходит к концу и в спецприёмнике №2, отметила правозащитница. Там просят обеспечить также обеззараживателем воздуха, защитными комбинезонами, дистанционными термометрами и перчатками.

В спецприёмниках ГУ МВД Москвы, в отличие от столичных СИЗО, свидания с родственниками из-за карантина не отменены. Это вызывает обеспокоенность администрации в связи с возможным распространением инфекции, сказали в ОНК.

В комиссии предлагают рассмотреть вопрос об отсрочке исполнения решений судов об административных арестах до окончания пандемии коронавируса. Как пояснила Литвинович, это поможет уменьшить число арестантов в спецприёмниках.