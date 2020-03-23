В СИЗО Москвы усилили профилактические меры по борьбе с коронавирусом

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УФСИН Москвы приняло решение по усилению мер по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в столичных СИЗО.
В СИЗО Москвы усилили профилактические меры по борьбе с коронавирусом
  • © Табылды Кадырбеков
  • РИА Новости

Как стало известно RT, кроме ранее введённого запрета на длительные и краткосрочные свидания с родственниками арестованных и осуждённых из хозотрядов, с 23 марта встречи с адвокатами будут проходить в комнатах для краткосрочных свиданий через стеклянную перегородку, участие в судебных заседаниях планируется осуществлять с помощью видеотрансляции, а членов ОНК в СИЗО Москвы будут допускать только при наличии медицинских масок, перчаток и бахил.

«Данных об ограничениях на получение заключёнными передач в столичных СИЗО пока нет, но возможность такой меры не исключена», — сообщили в ОНК Москвы.

В пресс-службе УФСИН Москвы подтвердили, что работа бюро приёма передач в СИЗО по состоянию на 23 марта продолжается.

Ранее специальный корреспондент RT и член ОНК Москвы Борис Клин по итогам проверки СИЗО №5 и СИЗО №6 отметил, что следственные изоляторы Москвы принимают недостаточно мер по профилактике коронавирусной инфекции.

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