В СИЗО Москвы усилили профилактические меры по борьбе с коронавирусом

УФСИН Москвы приняло решение по усилению мер по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в столичных СИЗО.

Как стало известно RT, кроме ранее введённого запрета на длительные и краткосрочные свидания с родственниками арестованных и осуждённых из хозотрядов, с 23 марта встречи с адвокатами будут проходить в комнатах для краткосрочных свиданий через стеклянную перегородку, участие в судебных заседаниях планируется осуществлять с помощью видеотрансляции, а членов ОНК в СИЗО Москвы будут допускать только при наличии медицинских масок, перчаток и бахил.

«Данных об ограничениях на получение заключёнными передач в столичных СИЗО пока нет, но возможность такой меры не исключена», — сообщили в ОНК Москвы.

В пресс-службе УФСИН Москвы подтвердили, что работа бюро приёма передач в СИЗО по состоянию на 23 марта продолжается.

Ранее специальный корреспондент RT и член ОНК Москвы Борис Клин по итогам проверки СИЗО №5 и СИЗО №6 отметил, что следственные изоляторы Москвы принимают недостаточно мер по профилактике коронавирусной инфекции.