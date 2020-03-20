В ОНК Москвы заявили о недостаточной профилактике коронавируса в СИЗО

Следственные изоляторы Москвы принимают недостаточно мер по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19, отметил специальный корреспондент RT и член ОНК Москвы Борис Клин по итогам проверки СИЗО №5 и СИЗО №6.

В частности, по его словам, в карантинных камерах не проводят ежедневное измерение температуры заключённым и дезинфекцию помещений, несмотря на предписание руководства УФСИН.

«В ходе проверки стало известно, что и в СИЗО №5, и в женском СИЗО №6 температуру измеряют заключённым только по прибытии в изолятор, а потом лишь при наличии жалоб на здоровье», — рассказал Клин.

Кроме того, в СИЗО №5 нет технической возможности обеспечить вновь прибывающим лицам отдельные душевые кабины и прогулочные дворики.

По итогам проверки также выяснилось, что в СИЗО №5 находится заключённый, экстрадированный из Китая, несмотря на указание помещать прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой только в СИЗО №4.

Как рассказали содержащиеся в женском СИЗО №6, в их камерах не работают телевизоры, поэтому некоторые вновь поступившие не знали о запрете на свидания и отмене судебных заседаний из-за коронавируса.

Ранее в ОНК Москвы призвали суды перевести обвиняемых в нетяжких преступлениях из СИЗО под домашний арест из-за риска распространения COVID-19.