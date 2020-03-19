В ОНК Москвы призвали перевести обвиняемых из СИЗО под домашний арест

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Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков призвал суды рассмотреть возможность перевода под домашний арест находящихся в СИЗО лиц, обвиняемых в нетяжких преступлениях, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В ОНК Москвы призвали перевести обвиняемых из СИЗО под домашний арест
  • РИА Новости

«В данной связи считаю целесообразным изменение меры пресечения для лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении нетяжких преступлений, на альтернативную меру, а именно домашний арест», — говорится в его заявлении, поступившем в распоряжение RT.

По мнению Волкова, такая мера позволит «сдержать распространение вируса, защитить от него людей, находящихся в местах принудительного содержания, сотрудников УИС, сотрудников правоохранительных органов».

Глава столичной ОНК также отметил, что риск того, что обвиняемые или подозреваемые могут при изменении им меры пресечения скрыться за границей, в данный момент неактуален.

Ранее в ОНК Москвы рассказали, что арестантов с признаками COVID-19, побывавших в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, будут отправлять в СИЗО №4.

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