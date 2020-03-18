В ОНК рассказали о мерах в московских СИЗО из-за коронавируса

Короткая ссылка
Арестантов с признаками коронавирусной инфекции COVID-19, побывавших в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в Москве будут отправлять в СИЗО №4. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.
В ОНК рассказали о мерах в московских СИЗО из-за коронавируса
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

По его словам, соответствующее указание получили руководители столичных изоляторов. Он отметил, что ранее в камеру с особыми условиями содержания СИЗО №4 был помещён россиянин, экстрадированный из КНР около двух недель назад.

«В настоящее время вновь прибывших в московские СИЗО арестантов выводят в отдельные прогулочные дворики и душевые, за ними установлен более тщательный медицинский контроль», — сказал правозащитник.

Он добавил, что всем приходящим в изоляторы, в том числе сотрудникам этих учреждений, на КПП измеряют температуру.

«Сведений об ограничении посещений СИЗО адвокатами, следователями и членами ОНК пока нет, отменены лишь длительные и краткосрочные свидания заключённых с родственниками», — отметил Иванов.

Ранее верховный суд России сообщил, что судебные органы страны ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей в здания из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить