В ОНК рассказали о мерах в московских СИЗО из-за коронавируса

Арестантов с признаками коронавирусной инфекции COVID-19, побывавших в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в Москве будут отправлять в СИЗО №4. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.

По его словам, соответствующее указание получили руководители столичных изоляторов. Он отметил, что ранее в камеру с особыми условиями содержания СИЗО №4 был помещён россиянин, экстрадированный из КНР около двух недель назад.

«В настоящее время вновь прибывших в московские СИЗО арестантов выводят в отдельные прогулочные дворики и душевые, за ними установлен более тщательный медицинский контроль», — сказал правозащитник.

Он добавил, что всем приходящим в изоляторы, в том числе сотрудникам этих учреждений, на КПП измеряют температуру.

«Сведений об ограничении посещений СИЗО адвокатами, следователями и членами ОНК пока нет, отменены лишь длительные и краткосрочные свидания заключённых с родственниками», — отметил Иванов.

Ранее верховный суд России сообщил, что судебные органы страны ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей в здания из-за коронавирусной инфекции COVID-19.