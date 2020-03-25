В СИЗО Москвы из-за карантина могут запретить передачи и посылки

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RT
Санитарная служба ФСИН в рамках усиления мер по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 рассматривает возможность введения запрета на получение заключёнными посылок и передач. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В СИЗО Москвы из-за карантина могут запретить передачи и посылки
  • РИА Новости

«Такой запрет может быть введён в ближайшие дни. Тогда заключённые СИЗО лишатся не только возможности получать продукты и вещи с воли, но и жизненно важные лекарства», — сказал собеседник RT.

По его словам, ограничения на возможность получения арестантами лекарств уже фактически введены после отмены личных приёмов родственников заключённых руководством СИЗО.

В связи с эпидемией врачи больше не ведут личный приём в СИЗО. Именно они были уполномочены получать лекарства, приобретённые родственниками заключённых.

«Поэтому посылки оставались единственным каналом снабжения медикаментами, которых нет в СИЗО», — пояснили в ОНК.

Продукты питания заключённые могут приобретать и через тюремные магазины, но медикаментами там не торгуют. Таким образом, введение запрета на посылки и передачи может серьёзно осложнить лечение больных в СИЗО и колониях, считают правозащитники.

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