Свадьба Абызова в СИЗО переносится из-за коронавируса

Короткая ссылка
Церемония бракосочетания бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, запланированная на 25 марта в следственном изоляторе «Лефортово», переносится из-за отмены свиданий с арестантами на фоне распространения коронавируса.
Свадьба Абызова в СИЗО переносится из-за коронавируса
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, согласно новым правилам посещения СИЗО «Лефортово», с 23 марта до особого распоряжения ФСИН приостанавливаются все свидания с арестантами.

Ранее специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин рассказал, что Абызову на церемонии бракосочетания в СИЗО разрешат поцеловать невесту и обменяться с ней кольцами.

В конце января Басманный суд Москвы продлил Михаилу Абызову срок в СИЗО до 26 марта.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Абызова в марте 2019 года. По версии следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить