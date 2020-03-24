Свадьба Абызова в СИЗО переносится из-за коронавируса
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- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, согласно новым правилам посещения СИЗО «Лефортово», с 23 марта до особого распоряжения ФСИН приостанавливаются все свидания с арестантами.
Ранее специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин рассказал, что Абызову на церемонии бракосочетания в СИЗО разрешат поцеловать невесту и обменяться с ней кольцами.
В конце января Басманный суд Москвы продлил Михаилу Абызову срок в СИЗО до 26 марта.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Абызова в марте 2019 года. По версии следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.