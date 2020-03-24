Свадьба Абызова в СИЗО переносится из-за коронавируса

Церемония бракосочетания бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, запланированная на 25 марта в следственном изоляторе «Лефортово», переносится из-за отмены свиданий с арестантами на фоне распространения коронавируса.

Как передаёт РИА Новости, согласно новым правилам посещения СИЗО «Лефортово», с 23 марта до особого распоряжения ФСИН приостанавливаются все свидания с арестантами.

Ранее специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин рассказал, что Абызову на церемонии бракосочетания в СИЗО разрешат поцеловать невесту и обменяться с ней кольцами.

В конце января Басманный суд Москвы продлил Михаилу Абызову срок в СИЗО до 26 марта.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Абызова в марте 2019 года. По версии следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.