В ОНК рассказали детали организации свадьбы Абызова в СИЗО

Бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову в ходе запланированной на 25 марта в следственном изоляторе «Лефортово» церемонии бракосочетания разрешат поцеловать невесту и обменяться с ней кольцами. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин.

«Церемония бракосочетания Михаила Абызова будет проходить в комнате для краткосрочных свиданий, цветы для невесты проносить в этот изолятор нельзя, а вот поцеловать её жених сможет, но дальнейшее общение молодожёнов будет проходить через разделительную перегородку», — отметил Клин.

Он также уточнил, что после того, как молодожёны обменяются кольцами, Абызову необходимо будет сдать своё кольцо.

По словам Клина, Абызов отказался от общения с членами ОНК.

В конце января Басманный суд Москвы продлил Михаилу Абызову срок в СИЗО до 26 марта.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Абызова в марте 2019 года. По версии следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.