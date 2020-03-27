В Москве выписаны ещё трое заразившихся коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«В Москве ещё три пациента выздоровели от новой коронавирусной инфекции», — сказала она.
Как уточнила Ракова, все они уже выписаны из больниц, где находились.
«Двух выписали из инфекционной клинической больницы №2 и одного — из медицинского комплекса в Коммунарке», — указала заместитель мэра столицы.
Ранее Ракова заявила, что все столичные поликлиники перешли на новый формат работы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.