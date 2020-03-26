Blablacar приостанавливает работу в Москве

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Сервис Blablacar с 29 марта приостанавливает работу в Москве по требованию столичных властей и готов принять аналогичные меры в остальных российских регионах на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Blablacar приостанавливает работу в Москве
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Об этом сообщили ТАСС в компании.

«Следуя требованиям руководства Москвы, в ночь с воскресенья на понедельник (с 29 на 30 марта. — RT) мы приостановим работу сервиса в столице. По запросу региональных властей мы будем готовы применить эту меру и в других городах и областях», — уточнили в Blablacar.

Кроме этого, с 29 марта через Blablacar в регионах России можно будет забронировать место только для одного пассажира в автомобиле.

«Мы делаем это ради людей, которым даже в такой непростой ситуации необходимо совершать поездки (медицинских работников, сотрудников продолжающих работать предприятий, для тех, кто ухаживает за нуждающимися в помощи людьми)», — добавили в компании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал беспрецедентными ограничения, введённые в столице в связи с коронавирусом.

В Москве в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля приостанавливается посещение парков, работа ресторанов, кафе и столовых, объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов.

25 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России на фоне ситуации с коронавирусом. Таким образом, выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля. 

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