Винокур заявил об отсутствии результатов теста Лещенко на коронавирус
- РИА Новости
«Нет, это всё неправда. Результата анализа ещё нет», — сказал Винокур Интерфаксу.
Как заявил Винокур RT, у артиста есть улучшения.
«Лечат от двустороннего воспаления лёгких его и супругу. Но он тяжелее переносит, потому что ему 78 лет», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Лещенко перевели в реанимацию для плановой процедуры.
24 марта Лещенко и его супруга были доставлены в медицинский центр в московском посёлке Коммунарка, где они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.