Винокур заявил об отсутствии результатов теста Лещенко на коронавирус

Результата теста народного артиста РСФСР Льва Лещенко на короновирус ещё нет, заявил руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур, комментируя сообщения о том, что у артиста диагностировали коронавирусную инфекцию.

«Нет, это всё неправда. Результата анализа ещё нет», — сказал Винокур Интерфаксу.

Как заявил Винокур RT, у артиста есть улучшения.

«Лечат от двустороннего воспаления лёгких его и супругу. Но он тяжелее переносит, потому что ему 78 лет», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Лещенко перевели в реанимацию для плановой процедуры.

24 марта Лещенко и его супруга были доставлены в медицинский центр в московском посёлке Коммунарка, где они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.